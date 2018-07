Morgan Stanley tem alta de 38% no lucro, a US$ 2,44 bilhões

Nova York – O Morgan Stanley registrou lucro líquido de US$ 2,44 bilhões no segundo trimestre deste ano, ante US$ 1,76 bilhão registrados em igual período de 2017, alta de 38%.

O lucro diluído por ação foi de US$ 1,30 no segundo trimestre deste ano, acima dos US$ 0,87 totalizados no segundo trimestre do ano passado. O resultado ficou acima da projeção do FactSet, de US$ 1,11. O lucro atribuível aos acionistas foi de US$ 2,27 bilhões.

A receita total do banco aumentou para US$ 10,61 bilhões no segundo trimestre, ante US$ 9,50 bilhões atingidos um ano antes, também acima do consenso de US$ 10,05 bilhões da FactSet, uma vez que a receita de títulos institucionais melhor que a esperada ajudou a compensar a gestão de patrimônio e receita de investimentos que veio abaixo das previsões.

De acordo com o banco, os resultados positivos foram impulsionados por vendas melhores do que as esperadas e desempenho comercial. Às 8h36 (de Brasília), as ações do banco subiam 2,18%.