Moody’s reafirma rating da Eletrobras, mas melhora perspectiva

São Paulo – A agência de classificação de risco Moody’s reafirmou o rating da Eletrobras em Ba3, mas alterou a perspectiva de crédito da companhia de negativa para estável, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira.

Enquanto a manutenção do rating em Ba3 incorpora um cenário de recuperação gradual para a elétrica, a nova perspectiva “reflete a melhora de liquidez da Eletrobras, envolvendo o perfil operacional e o fortalecimento da governança corporativa”.

“O plano do governo para diluir sua participação na Eletrobras via uma oferta de ações e as mudanças no quadro de concessões em discussão proporcionam oportunidades para que a empresa fortaleça ainda mais o seu perfil operacional e financeiro”, destacou a Moody’s.