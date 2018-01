Moody’s eleva rating da Usiminas para B2, com perspectiva estável

São Paulo – A agência de classificação de risco Moody’s elevou nesta quarta-feira o rating de crédito de longo prazo em moeda estrangeira atribuído à Usiminas, de Caa1 para B2, com perspectiva estável.

“A elevação dos ratings reflete principalmente a conclusão do seu processo de renegociação da dívida, com a amortização dos bônus 2018 emitidos pela Usiminas Commercial, que removeu as pressões de liquidez e permite que a empresa enfoque ainda mais em suas operações” disse a Moody’s.

A agência disse que a elevação do rating também incorpora a expectativa de que os indicadores de crédito vão gradualmente melhorar, apoiados “principalmente na recuperação lenta, mas gradual na indústria de aço do Brasil, e que a empresa será capaz de gerar fluxos de caixa livre positivo nos próximos anos”.

Às 14h20, as ações da Usiminas subiam 4,20 pro cento, a 11,17 reais.