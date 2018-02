Moody’s eleva rating da CSN após acerto sobre dívida da empresa

São Paulo – A agência de classificação de risco Moody’s elevou nesta quinta-feira a nota de crédito da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em dois degraus para “B3” e alterou a perspectiva para estável, ante negativa.

A Moody´s disse que a mudança reflete a conclusão de acordo da CSN com o Banco do Brasil e acerto de condições com a Caixa Econômica Federal para o alongamento das dívidas, no valor de cerca de 14 bilhões de reais.

“O refinanciamento da dívida remove pressões de liquidez mais imediatas e permite que a CSN se concentre em medidas adicionais para enfrentar os próximos vencimentos da dívida”, disse a Moody’s em relatório.