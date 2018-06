Moody’s eleva rating da Comgás de Ba2 para Ba1, com perspectiva estável

São Paulo – A agência de classificação de risco Moody’s elevou o rating da Comgás de Ba2 para Ba1, com perspectiva estável. Em comunicado, a agência explica que a melhora na nota de crédito da empresa reflete o aprimoramento no seu desempenho de volume de vendas no ano cheio de 2017 e no primeiro trimestre deste ano, revertendo declínios desta linha em 2015 e 2016.

“Apesar de sua natureza regulatória, a Comgás provou ter um fluxo de caixa resiliente e, em geral, previsível”, escreve a Moody’s. “Isso somado a uma posição adequada de liquidez e à baixa alavancagem para essa categoria de rating dão suporte adicional ao rating.”