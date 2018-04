Monsanto registra lucro trimestral mais alto

A empresa norte-americana de sementes e agroquímicos Monsanto reportou nesta quinta-feira um aumento de 6,7 por cento no lucro trimestral, impulsionado pela força de seus negócios de soja, hortaliças e sementes de algodão.

A companhia, que recebeu importantes aprovações da União Europeia (UE) no mês passado para a sua fusão com a alemã Bayer, disse que o lucro subiu para 1,46 bilhão de dólares, ou 3,27 dólares por ação, no segundo trimestre encerrado em 28 de fevereiro, ante 1,37 bilhão de dólares, ou 3,09 dólares por ação, um ano antes.

As vendas líquidas caíram para 5,02 bilhões de dólares, de 5,07 bilhões de dólares.