“Missão Impossível” impulsiona Paramount e ações da Viacom sobem

O lucro trimestral da Viacom superou as estimativas dos analistas e a companhia de mídia prevê um forte resultado no atual trimestre, impulsionado pelo sucesso de seu filme “Missão: Impossível – Efeito Fallout”.

Os resultados e previsões otimistas elevaram as ações da empresa em 7 por cento, com o presidente-executivo, Bob Bakish, dizendo que a Paramount Pictures voltará a ter lucro no quarto trimestre.

O mais recente filme do estúdio, estrelado por Tom Cruise, caminha para se tornar um gerador de dinheiro depois de arrecadar cerca de 330 milhões de dólares em todo o mundo desde que foi lançado na última semana de julho.

“Dado o sucesso de ‘Missão Impossível – Efeito Fallout’, esperamos que o trimestre atual seja o terceiro trimestre consecutivo de lucratividade para a Paramount”, afirmou o vice-presidente financeiro, Wade Davis, em teleconferência sobre os resultados.

Desde que assumiu o comando em 2016, Bakish focou na Paramount e negócios de TV a cabo da empresa, que como seus pares tem perdido assinantes por conta da concorrência com serviços como Netflix e Prime, da Amazon.com.

A proprietária da MTV, Comedy Central e Nickelodeon disse que a receita de publicidade doméstica caiu 3 por cento, para 922 milhões de dólares, enquanto a receita da afiliada doméstica também caiu 3 por cento, para 978 milhões de dólares.

Mas a empresa espera que a receita das afiliadas domésticas aumente no trimestre atual e que as vendas de anúncios domésticos voltem a crescer em 2019.

Os resultados surgem quando os investidores da Viacom estão avaliando as perspectivas de uma fusão com a CBS.

O lucro líquido atribuível à Viacom caiu para 522 milhões de dólares, ou 1,29 dólar por ação, no terceiro trimestre encerrado em 30 de junho, ante 683 milhões de dólares, ou 1,70 dólar por ação, um ano antes.

A receita total caiu 3,7 por cento, para 3,24 bilhões de dólares. Em uma base ajustada, a empresa ganhou 1,18 dólar por ação.

Analistas, em média, esperavam um lucro de 1,07 dólar por ação e receita de 3,26 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.