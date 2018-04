Ministério da Agricultura libera que BRF retome exportações para UE

São Paulo – O governo brasileiro liberou a produção e certificação sanitária de unidades de produção da BRF a retomar as exportações de aves do Brasil para a União Europeia, de acordo com despacho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgado nesta quarta-feira.

O ministério interrompeu temporariamente em meados de março a produção e certificação sanitária de 10 unidades da BRF que exportam do Brasil para a União Europeia, após a empresa ter sido alvo de uma nova fase da operação Carne Fraca da Polícia Federal.

Entre as unidades liberadas estão as fábricas em Concórdia, Chapecó e Nova Veneza, em Santa Catarina, Serafina Corrêa e Marau, no Rio Grande do Sul, Dourados (MS), Rio Verde (GO) e Francisco Beltrão (PR). A unidades de Nova Mutum (MT) e Capinzal (SC), que também tiveram as certificações suspensas em março, não aparecem na lista de unidades liberadas nesta quarta-feira.

A BRF não respondeu imediatamente pedidos de comentários.

Às 10:35, as ações da companhia subiam 1,5 por cento, a 21,36 reais, na bolsa brasileira, enquanto o Ibovespa tinha acréscimo de 1,35 por cento.