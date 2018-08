Minerva: estimativa de receita líquida passa a ser de R$ 15 bi a R$ 16 bi

São Paulo – A Minerva Foods revisou o a expectativa financeira (guidance) para 2018 em receita líquida, para o intervalo entre R$ 15 bilhões e R$ 16 bilhões. Antes, a projeção da companhia ia de R$ 14,5 bilhões a R$ 15 bilhões.

Em Fato Relevante, a companhia afirma que a atualização se baseou na desvalorização do real e do peso argentino frente ao dólar. Para o real, a estimativa de câmbio médio era de R$ 3,40 para este ano, e passou para R$ 3,70. No caso do peso, essa projeção passou de 19 para 27.