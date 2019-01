Minerva define valor de emissão no exterior em US$ 350 milhões

São Paulo – A Minerva definiu em US$ 350 milhões o valor da captação por meio da emissão de títulos no exterior por meio da sua subsidiária Minerva Luxembourg.

Nesta noite de segunda-feira, 12, ata da reunião do conselho que aprovou a operação mencionava que o valor poderia ser de até US$ 400 milhões.

As notas serão colocadas a 98,286% do seu valor de face, com vencimento em 2026, e pagarão cupons semestrais de 6,50% aos ano a partir de setembro.

A operação representa a reabertura de uma emissão realizada em setembro do ano passado.