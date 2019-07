Microsoft vai investir US$ 1 bilhão na OpenAI

A Microsoft informou nesta segunda-feira que está investindo 1 bilhão de dólares na OpenAI e que as duas empresas formaram uma parceria para desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial por meio do serviço de computação em nuvem Azure, da gigange do software.

A OpenAI foi fundada em 2015 como uma entidade não lucrativa e com 1 bilhão de dólares em financiamento dos investidores do Vale do Silício Sam Altman, Peter Thiel e Reid Hoffman, co-criador da rede social LinkedIn. O grupo depois criou uma entidade voltada ao lucro para poder receber investimentos externos.

Desde sua fundação, a OpenAI utilizou pesquisadores de inteligência artificial para avançar no campo, como ensinar uma mão robótica a executar tarefas humanas por meio de utilização apenas de software, o que reduz o custo e o tempo para se treinar robôs.

O grupo também está focado em segurança e nas implicações da tecnologia de inteligência artificial, pesquisando como os computadores podem gerar reportagens realistas com pouco mais que sugestões de manchetes e alertando pesquisadores a considerar como seus trabalhos e algoritmos podem ser usados com implicações negativas antes das descobertas serem publicadas.

A OpenAI afirmou que o investimento da Microsoft vai ajudar o grupo a pesquisar “inteligência artificial geral”, ou AGI, na sigla em inglês.

A tecnologia AGI é o santo Graal do campo e significa que um sistema de computação pode dominar um assunto tão bem ou melhor que humanos, e também dominar mais campos do conhecimento que um humano.

“Acreditamos que é crucial que a AGI seja desenvolvida de maneira segura e que os benefícios econômicos disso sejam amplamente distribuídos”, disse Altman.

As duas partes não responderam perguntas da Reuters sobre os termos do acordo. Quando a OpenAI criou a estrutura com fins lucrativos em março, afirmou que os investidores que colocarem dinheiro na nova entidade terão seus retornos limitados e que a missão da parte não lucrativa da entidade teria precedência sobre a área voltada ao lucro.

As duas empresas também negaram dizer se o investimento da Microsoft será feito em dinheiro ou se vai envolver créditos para utilização do serviço de computação em nuvem Azure.

Serviços de computação em nuvem são um grande fonte de custo para a OpenAI, que gastou 7,9 milhões de dólares na atividade no ano fiscal de 2017, ou cerca de um quarto de suas despesas naquele ano, segundo dados da Receita Federal dos Estados Unidos.