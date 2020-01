Microsoft tem alta no lucro líquido a US$ 11,65 bi no 2º trimestre fiscal

A Microsoft registrou lucro líquido de US$ 11,65 bilhões no seu segundo trimestre fiscal, de US$ 8,420 bilhões em igual período do ano passado, com lucro por ação de US$ 1,51, de US$ 1,08 anteriormente, o que superou a previsão de US$ 1,32 dos analistas ouvidos pelo FactSet. A receita foi de US$ 36,906 bilhões, avanço anual de 14%, ante expectativa de US$ 35,67 bilhões. Após o balanço, a ação da companhia subia 2,06% no after hours em Nova York, às 18h32 (de Brasília).

A unidade de inteligência em nuvem da companhia teve vendas de US$ 11,87 bilhões, alta de 27% na comparação anual. Isso superou a expectativa de US$ 11,4 bilhões dos economistas.