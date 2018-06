Microsoft e InMobi se unem para oferecer soluções de marketing a empresas

A Microsoft anunciou nesta terça-feira uma parceria com o grupo indiano de publicidade para dispositivos móveis InMobi, buscando fornecer a clientes do serviço em nuvem Azure insights de marketing apoiados em inteligência artificial.

O InMobi, que tem de 40 mil a 50 mil clientes empresariais, permite que empresas colham percepções da base de clientes, ajudando-os a monitorar possibilidades de marketing.

Com o acordo, a InMobi expandirá a plataforma de marketing por meio do InMobi Marketing Cloud, com a publicidade em nuvem passando para o Azure.

“Com o alcance global da Microsoft, juntamente com a tecnologia voltada para dispositivos móveis da InMobi, nós podemos realmente mudar o ecossistema de marketing”, disse à Reuters o fundador e presidente-executivo da InMobi, Naveen Tewari, acrescentando que tem havido uma mudança fundamental na indústria de publicidade e marketing, com os consumidores disponíveis em múltiplos dispositivos conectados.

Tewari, egresso da Harvard Business School, disse que o marketing em nuvem será lançado em fases em todo o mundo nos próximos seis meses. O lançamento deve começar por Estados Unidos, Austrália, partes da Ásia e, depois, na China.

“A combinação do Microsoft Azure com as plataformas de marketing da InMobi entregarão novas experiências inteligentes ao cliente e insights de negócios para organizações em todo o mundo”, afirmou o presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella.

Boa parte do crescimento recente da Microsoft foi puxado pelo negócio de computação em nuvem, conforme mais empresas buscam reduzir os custos de armazenagem de dados ao adotar o software e mover os aplicativos para centros de dados.

Carro-chefe da companhia, o Azure, que concorre com a infraestrutura dominante da Amazon.com, a Amazon Web Services, teve um crescimento de receita de 93 por cento no trimestre encerrado em 31 de março.

Como parte da parceria, Microsoft e InMobi devem colaborar no desenvolvimento de capacidades de inteligência artificial e blockchain.

Lançado em 2007, o InMobi recebeu investimentos do grupo japonês SoftBank e da empresa de venture capital Sherpalo, entre outros.