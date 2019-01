Microsoft anuncia nova presidente no Brasil

São Paulo – A Microsoft Brasil tem nova presidente: Tânia Cosentino, que construiu a sua carreira no setor elétrico, assumiu nesta segunda-feira, 14, o posto até então ocupado por Paula Bellizia. A ex-presidente da empresa agora é vice-presidente de Vendas, Marketing e Operações da Microsoft América Latina.

Antes de ser convidada para trabalhar na Microsoft, Tânia ocupou diversos cargos na Schneider Eletric, onde trabalhou nos últimos 19 anos. O primeiro posto da executiva na antiga empresa foi de gerente nacional de vendas e o último de vice-presidente global de qualidade & satisfação do cliente.

“Acredito que a tecnologia pode contribuir para resolver os principais desafios do planeta: a desigualdade, a pobreza e as mudanças climáticas. A tecnologia também pode alavancar a competitividade do Brasil e é ótimo poder contribuir para um futuro melhor do meu país”, disse a executiva por meio da assessoria de imprensa.

Tânia ficou conhecida por liderar ações que renderam à Schneider Brasil reconhecimentos nas áreas de clima organizacional, inovação, diversidade e empoderamento feminino.

Novos ares

Segundo a companhia, a ex-presidente da Microsoft Brasil Paula Bellizia agora cuidará de objetivos de negócios e estratégias da Microsoft para transformações digital e inteligência artificial para clientes de 21 países.

A executiva entrou na empresa em 2002 depois de passar por escritórios do Facebook e da Apple no País. Paula foi líder da Microsoft Brasil por três anos e meio, assumindo a posição em julho de 2015.