Michael Klein deixa presidência do Conselho de Administração da Via Varejo

O empresário Michael Klein decidiu deixar o cargo de presidente do Conselho de Administração da Via Varejonesta segunda-feira (20). O executivo estava no cargo há quase um ano, quando se tornou, em junho de 2019, o maior acionista da empresa ao comprar ações da companhia em um leilão na B3.

O motivo da decisão não foi informado, mas Klein afirmou que a mudança já era esperada e fez menção à crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. “Essa mudança é um processo natural e já tinha sido planejada. Permitirá sairmos ainda mais fortalecidos e tecnológicos desta crise, que atinge muitos setores da economia brasileira”, conclui.

O novo presidente deve ser nomeado pela assembleia dos acionistas nas próximas semanas. Em reunião nesta segunda-feira (20), Klein sugeriu o nome de seu filho para ocupar o posto. Raphael Klein foi CEO da Via Varejo de 2010 a 2012.

“Com tantos desafios no setor neste momento, é oportuno que Raphael esteja na orientação dos negócios da empresa. Minha família tem uma longa trajetória no varejo brasileiro. Sempre acreditou no Brasil e seu grande potencial”, afirma Michael Klein.