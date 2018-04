MG multa Anglo American em R$125,6 mi após rompimento de mineroduto

Rio de Janeiro – A mineradora Anglo American foi multada em 125,6 milhões de reais pela secretaria de meio ambiente de Minas Gerais, devido ao rompimento do mineroduto da empresa que leva sua produção de minério de ferro de Minas Gerais ao Porto do Açu, no Rio de Janeiro, informou o órgão ambiental.

Devido ao incidente em 12 de março, ocorrido em Santo Antônio do Grama (MG), a empresa precisou interromper suas operações, entre 12 e 27 de março.

Posteriormente, em 29 de março, um novo vazamento foi encontrado em um local distinto, que levou a uma nova paralisação das atividades. No entanto, esse segundo incidente não foi alvo da multa aplicada nesta quarta-feira.

“O cálculo (da multa) foi feito… tendo em vista que a Anglo, considerada uma empresa de grande porte, causou poluição e degradação ambiental que resultou em dano aos recursos hídricos, gerou ainda dano ou perigo de dano à saúde pública e ao bem-estar da população”, disse o órgão ambiental em nota.

Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) afirmou que a autuação pelo segundo vazamento, com aplicação de nova multa, ainda será divulgada. O órgão destacou que também já determinou uma série de medidas ambientais à mineradora.

A Anglo confirmou em e-mail enviado à imprensa que recebeu a multa e informou que está analisando o auto de infração e que a posição da empresa será divulgada oportunamente.

“É importante ressaltar que a empresa tomou todas as medidas para a minimização dos efeitos do incidente ocorridos nos dias 12 e 29 de março, o que incluiu a imediata suspensão de suas operações, o trabalho de limpeza do ribeirão Santo Antônio do Grama e o diálogo permanente com os moradores para dimensionamento e atendimento das necessidades”, afirmou.