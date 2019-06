Metade das passagens da Gol a R$ 3,90 foi para agências de viagem

São Paulo — Quase metade das passagens internacionais vendidas por R$ 3,90 pela Gol, durante promoção realizada no dia 18, ficou com agências de turismo, de acordo com o Procon-SP.

Segundo a entidade, das 167 passagens vendidas na promoção “Gol a preço de Brahma”, 89 – ou 47% -, acabaram nas mãos de agências de viagem, sendo que 32 foram para a ViajaNet e 24 para a CVC.

As vendas foram feitas durante a partida entre Brasil e Venezuela, como promoção da Copa América. Foram disponibilizadas passagens para Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Consumidores relataram que, pelo menos 15 minutos antes o início do jogo, o site já estava fora do ar.

O Procon vai aprofundar as investigações sobre possível fraude.

A instituição entendeu ainda que a companhia aérea deveria ter adotado medidas para que a promoção ficasse restrita ao consumidor final. Os fornecedores têm recursos tecnológicos e estrutura que podem facilitar o acesso à compra durante a promoção, disse o Procon.

Em nota, a Gol informou que a promoção cumpriu termos e condições do regulamento. Procurados, Viajanet e CVC não se manifestaram.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.