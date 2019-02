Merck volta para o azul no 4º tri e tem lucro por ação acima do esperado

São Paulo – O grupo farmacêutico americano Merck anunciou hoje que teve lucro líquido de US$ 1,827 bilhão no quarto trimestre de 2018, revertendo prejuízo de US$ 1,046 bilhão registrado no mesmo período de 2017.

O ganho por ação entre outubro e dezembro foi de US$ 0,69. Com ajustes, o lucro por ação somou US$ 1,04, ficando ligeiramente acima da previsão de US$ 1,03 de analistas consultados pela FactSet.

A receita da Merck subiu 5% na mesma comparação, a US$ 10,99 bilhões, também superando a projeção da FactSet, de US$ 10,95 bilhões.

A Merck agora projeta para 2019 receita de US$ 43,2 bilhões a US$ 44,7 bilhões e lucro ajustado por ação de US$ 4,57 a US$ 4,72. As previsões da FactSet para o ano são de receita de US$ 44,2 bilhões e ganho por ação de US$ 4,69.

Por volta das 10h05 (de Brasília), a ação da Merck tinha alta de 1% nos negócios do pré-mercado em Nova York, depois de acumular valorização de 24% nos últimos 12 meses. Com informações da Dow Jones Newswires.