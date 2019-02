Mercedes-Benz convoca recall de C180, C200 e C250

7/11 (Wikimedia Commons)

A Ferrari 250 Testa Rossa, de 1957, é o único modelo que conquistou duas posições no topo da lista dos carros mais caros já comprados em leilões. Em 2011, uma unidade foi vendida por 16,39 milhões de dólares, no leilão da Gooding & Company , garantindo o sexto lugar no ranking. Em 2009, o mesmo modelo garantiu a nona posição ao ser arrematado por 12,4 milhões de dólares, em evento da RM Auctions . O carro negociado em 2011 ganhou um toque especial por ter sido o primeiro da linha a ser fabricado. Já o adquirido em 2009 não teve este destaque, mas não deixa de ser raro, já que só foram fabricados 34 unidades do automóvel.