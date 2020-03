Mercado perde US$ 35 mil após cliente tossir intencionalmente em produtos

Tem sido uma semana difícil para a rede de supermercados norte-americana Gerrity’s Supermarket. Na última quarta-feira 25, uma cliente entrou na unidade da cidade de Hanover Township, na Pensilvânia, e começou a tossir propositalmente sobre os alimentos frescos, pães, carnes e frutas disponíveis na loja.

O sócio da rede, Joe Fasula, fez uma publicação no Facebook compartilhando a história. Segundo o proprietário, a mulher é conhecida pela polícia local por causar problemas na comunidade. Apesar de acreditar que a ação não passava de uma brincadeira, por segurança, o supermercado decidiu jogar fora todos os produtos que ela entrou em contato.

Um inspetor de saúde da cidade ajudou a loja a identificar corretamente todos os pontos possivelmente contaminados. Os alimentos foram descartados e as gôndolas foram higienizadas.

As perdas financeiras são estimadas em 35.000 dólares. Para tentar minimizar o prejuízo, o proprietário está em contato com a seguradora da rede para verificar se existe a possibilidade de cobertura do valor perdido.

A rede denunciou a mulher para as autoridades, que garantiram que irão testá-la para verificar se ela está infectada com o novo coronavírus.

No texto compartilhado na rede social, Fasula agradece os 15 empregados envolvidos no processo de recolhimento de alimentos e limpeza das prateleiras. “Gostaria de agradecer a todas as pessoas que vão trabalhar logo cedo para recolocar os produtos de todos os departamentos”, escreveu o sócio.