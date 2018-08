Mercado Livre fecha parceria com Saraiva para retirada em lojas físicas

São Paulo – O Mercado Livre fechou parcerias com varejistas para oferecer o serviço de retirada de produtos em lojas físicas para seus usuários na cidade de São Paulo, com planos de expandir para outras regiões do país ainda este ano.

A opção de retirada é oferecida, inicialmente, para as lojas oficiais que comercializam na plataforma e que já estão integradas ao site do marketplace do Mercado Livre.

A gerente de Marketplace do Mercado Livre no Brasil, Julia Rueff, disse que até o momento todas as redes varejistas com quem a empresa conversou mostraram interesse em aderir ao modelo, sendo que seis já começaram a testar o serviço e mais de 50 lojistas devem entrar nos próximos meses.

“Eles (lojistas) enxergam muita vantagem porque além de oferecer uma solução adicional para o cliente, leva fluxo (de clientes) adicional para a loja”, disse Rueff.

A Saraiva foi uma das primeiras a testar o modelo para compra de produtos da categoria de livros, com a possibilidade de retirada em duas lojas na cidade de São Paulo, no Shopping Eldorado e no Center Norte e, segundo Rueff, o objetivo é expandir para as demais lojas da rede.

Além da Saraiva, as varejistas Lojas Mel, Miami Store, Dutra Máquinas, Demeo e Falcon também fazem parte da fase inicial de testes do novo serviço.

Segundo Rueff, no momento não existem acordos para que outros vendedores no Mercado Livre usem a rede de lojas físicas de varejistas maiores usuárias do site para a entrega de seus produtos. No entanto, ela acrescentou que existem conversas iniciais para expandir a retirada de produtos “por outros métodos”.

“A estratégia é viabilizar todos os serviços por meio dos parceiros lojistas”, disse a executiva.

Rueff afirmou que a plataforma já tem mais de 150 mil anúncios de produtos com possibilidade de retirada em loja.