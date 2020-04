Mercado Livre e Linx se unem para aproximar mundo físico e online

Em tempos de isolamento social, as vendas pelo comércio online têm ganhado tração. Para acelerar as entregas e reduzir custos de frete, o Mercado Livre, empresa de tecnologia para e-commerce e serviços financeiros, e a Linx, especialista em software de gestão para o varejo, fizeram uma parceria para conectar o marketplace mercadolivre.com.br com as marcas clientes da Linx. Assim, as lojas (clientes da Linx) de todo o país se tornam centros de distribuição de produtos comprados no marketplace do Mercado Livre.

A vantagem para os clientes da Linx é que poderão usar o Mercado Livre como um canal de vendas, tornando-se assim um omnichannel. Já para o Mercado Livre a redução de tempo de entrega e de custos de frete se tornam diferenciais em meio à expansão do varejo on-line. “Garantirá assim uma experiência ainda melhor ao comprador, que poderá receber o produto de forma mais rápida, barata e conveniente”, diz Bruno Guarnieri, diretor de marketplace do Mercado Livre no Brasil, em nota.

Para Jean Klaumann, vice-presidente da Linx Digital, “quanto mais integrada uma operação, maiores são as chances de sucesso de um determinado varejista. Esse é mais um movimento da Linx para modernizar o varejo brasileiro e colocar os lojistas no mesmo patamar de eficiência logística dos países desenvolvidos, pois poderão usar a omnicanalidade para impulsionar seus canais online e aumentar o fluxo de clientes em lojas físicas, o que pode ajudá-los a vender ainda mais”, conclui Klaumann.