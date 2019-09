Mercado Livre e Linx fecham parceria para integrar plataforma de pagamento

São Paulo — A empresa de tecnologia para o varejo Linx divulgou nesta terça-feira que assinou parceria com o Mercado Pago, plataforma do Mercado Livre que permite receber e fazer pagamentos, para integração entre o QR Linx e a carteira digital (wallet) do Mercado Pago.

O QR Linx age como um hub de wallets centralizando todas as plataformas de meios de pagamento em uma única ferramenta.

“Dessa forma, o varejista terá acesso à conciliação integrada e aos processos financeiros em apenas uma interface, portanto, sem precisar de um QR code em seu balcão para cada parceiro de pagamento”, disse a Linx em comunicado ao mercado.