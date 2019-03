Mercado Livre anuncia plano para receber aporte de até US$ 1,85 bilhão

São Paulo – O Mercado Livre anunciou plano para receber o aporte de até US$ 1,85 bilhão. A operação terá a oferta de até US$ 1,15 bilhão em ações da empresa de comércio eletrônico ao mercado e também o aporte de US$ 750 milhões em um investimento estratégico da plataforma de pagamentos PayPal. Há, ainda, a compra de US$ 100 milhões pelo Dragoneer Investment Group em bônus perpétuos emitidos pelo Mercado Livre e que são conversíveis em ações preferenciais. A empresa tem ações listadas na Nasdaq, em Nova York.

“Ao longo dos últimos 20 anos, nós investimos pesadamente no desenvolvimento do comércio eletrônico e no ecossistema de fintechs da América Latina. Agora, esse novo investimento nos permitirá acelerar significativamente nosso crescimento”, disse em comunicado à imprensa o CED o Mercado Livre, Marcos Galperin. “Nós queremos acelerar nossa liderança em comércio eletrônico e pagamentos e ainda fomentar a inclusão financeira na América Latina como resultado da nossa aliança com um líder global na indústria que é o PayPal”, disse o executivo.

No comunicado, a Mercado Livre informou que pretende usar os recursos financeiros para “expandir a plataforma de comércio eletrônico e fortalecer a infraestrutura logística”, entre outros objetivos.

De origem argentina, a empresa atua em toda a América Latina e, além da plataforma de comércio eletrônico, também opera uma unidade de processamento de pagamentos, a MercadoPago, e conta com um braço logístico, a MercadoEnvíos.

Em 2018, mais de 334 milhões de itens foram comercializados na plataforma com movimento de mais de US$ 12 bilhões em volume bruto negociado.

Já o Mercado Pago realizou 389 milhões de transações no ano passado com total de US$ 18 bilhões em pagamentos processados.