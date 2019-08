Mercado de seguros cresce com opções úteis a preços acessíveis

Apesar da crise econômica, o mercado de seguros do Brasil vive um momento de grande expansão e diversificação. A receita anual saltou de 292,5 bilhões de reais, em 2013, para 449,9 bilhões de reais em 2018, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras. Se há seis anos o setor respondia por 5,5% do Produto Interno Bruto, em 2018 alcançou a marca de 6,6%. Esse crescimento ocorre, em grande parte, porque o brasileiro está descobrindo que esse mercado vai muito além do seguro automotivo.

Os seguros de vida, por exemplo, garantem a proteção à família para morte natural ou acidental. Nesse caso, os planos oferecem auxílio-funeral, que tem como objetivo custear os gastos de sepultamento, despesas com cremação, locação de jazigo, entre outros detalhes. Mas incluem também coberturas e benefícios em vida: assistências 24 horas para casa e auto, como chaveiro, encanador, reboque e troca de pneus; pagamento de indenizações para diagnósticos de doenças graves ou invalidez total ou parcial por acidente; participação em sorteios mensais e acesso à rede de benefícios.

Além disso, para os clientes corporativos, há uma opção de seguro de vida de fácil contratação que beneficia colaboradores, sócios, diretores da empresa e familiares ao garantir o pagamento de indenização aos beneficiários em caso de morte ou ao próprio segurado em caso de invalidez.

Amplo atendimento

Já os seguros residenciais, além de ampararem os danos causados por incêndio, explosão e quedas de raio, oferecem coberturas adicionais para danos elétricos, vendavais, roubo ou furto com arrombamento, danos causados a terceiros, entre outras opções. O segurado ainda pode ter direito ao reembolso de algumas despesas emergenciais, que incluem custos de moradia, transporte e alimentação, caso tenha que desocupar o imóvel entre 12 horas e 30 dias corridos em decorrência dos riscos cobertos pelo seguro. E, se exercer algum tipo de atividade comercial no seu imóvel, pode estender as coberturas contratadas.

O cliente conta ainda com reparos elétricos, hidráulicos e chaveiro. Basta ligar para o atendimento, que funciona 24 horas por dia. Existem também serviços que garantem até limpeza de calhas e caixas d’água, dedetização, locação de caçamba, instalação de olho mágico e fixação de prateleiras, trilhos de cortinas e luminárias.

Os seguros residenciais oferecidos pela BB Seguros ainda oferecem a vantagem do parcelamento em até seis vezes sem juros e preço acessível. Em média, custam 320 reais/ano e equivalem a um desembolso inferior a 30 reais mensais.

Cobertura para empresas

Por sua vez, o BB Seguro Empresarial foi desenvolvido para assegurar o patrimônio, no valor de até 7,5 milhões de reais, contra os riscos a que as companhias estão sujeitas, incluindo incêndios, furtos, danos nos equipamentos – e as perdas de diárias de trabalho decorrentes. Para garantir que a empresa não perca ainda mais tempo, o seguro pode englobar serviços de chaveiro, vigilância, cobertura provisória de telhados e transferência e guarda de móveis. Essa variedade de opções personalizáveis e a preços acessíveis ajuda a explicar por que o setor vem crescendo de forma tão acelerada.