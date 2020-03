Mercado Bitcoin lança conta digital que permite investir em criptoativos

São Paulo – A plataforma de criptoativos Mercado Bitcoin vai lançar uma conta digital gratuita em parceria com o fundo de venture capital Gear Ventures, que tem 20 milhões de reais de ativos sob gestão. Chamada de Meubank, a conta terá como diferencial a oferta de investimentos alternativos, tais como tokens de precatórios. Enquanto o aplicativo não é lançado para o público geral, o Meubank será usado para processar as operações dos 1,9 milhão de clientes do Mercado Bitcoin, que já transacionou cerca de 12 bilhões de reais desde sua criação em 2013.

Os clientes poderão ter saldo em reais, fazer transações de depósito, sacar e, mais para frente, usar cartão pré-pago, liquidando automaticamente os valores da conta. A expectativa é que o Meubank alcance, em seis meses, 500 milhões de reais em transações de pagamento e 50 milhões de reais em custódia — que é o limite estabelecido pelo Banco Central. “Depois disso, vamos evoluir para uma Instituição de Pagamento regulada pelo órgão”, afirma Gustavo Chamati, presidente do Mercado Bitcoin.

Segundo Gleisson Cabral, presidente do Meubank, hoje, o processo para investir em criptoativos depende do horário bancário, pois o cliente precisa transferir dinheiro de seu banco para a conta no Mercado Bitcoin. “Com o Meubank, ele poderá fazer as transações a qualquer hora, mas continuamos com nossos bancos parceiros”, explica.