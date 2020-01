McDonald’s tem lucro e receita acima do esperado no 4º trimestre

São Paulo — O McDonald’s divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 1,57 bilhão no quarto trimestre de 2019, equivalente a US$ 2,08 por ação. O resultado é 11% maior que o ganho de US$ 1,42 bilhão (US$ 1,82 por ação) obtido em igual período do ano anterior.

Com ajustes, o lucro por ação da rede de fast food americana entre outubro e dezembro ficou em US$ 1,97, vindo um pouco acima do consenso de US$ 1,96 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita teve expansão anual de 4% no último trimestre, a US$ 5,349 bilhões, também superando a projeção da FactSet, de US$ 5,306 bilhões.

Às 9h15 (de Brasília), a ação do McDonald’s subia 0,4% no pré-mercado em Nova York.