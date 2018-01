McDonald’s registra lucro de US$ 698,7 mi no 4º trimestre de 2017

Nova York – O McDonald’s registrou lucro líquido de US$ 698,7 milhões no quarto trimestre de 2017, ou US$ 0,87 por ação, abaixo do lucro de US$ 1,20 bilhão, ou US$ 1,44 por ação no mesmo período do ano anterior.

De acordo com a companhia, o lucro ajustado por ação foi de US$ 1,71, acima do projetado pela FactSet, que estimava US$ 1,59.

Já a receita caiu de US$ 6,03 bilhões para US$ 5,34 bilhões, mas ainda ficou acima da estimativa de US$ 5,23 bilhões.

Às 12h51, a ação do McDonald’s caía 0,99% em Nova York.