McDonald’s prepara grande aposta em produtos com frango

Chicago – Esqueça os sanduíches de frango de antigamente. O McDonald’s tem um plano para se tornar o novo rei do frango.

Décadas após adicionar sanduíches de frango a seu cardápio, a empresa dos arcos dourados transformou em uma de suas prioridades a meta de ser “digna de crédito no quesito frango”, segundo documentos internos do McDonald’s vistos pela Bloomberg News.

O codinome do projeto: “Better Chicken”, ou “Frango Melhor”.

A iniciativa — delineada em carta aos franqueados, que operam cerca de 90 por cento dos restaurantes da marca nos EUA — visa a prolongar a sequência de crescimento de três anos buscando uma semelhança maior com a rede Chick-fil-A.

O McDonald’s já adotou medidas para melhorar seus produtos de frango, há tempos vistos como parte útil do cardápio, apesar de pouco inspirados. A rede prometeu deixar de servir frango com antibióticos e retirou conservantes artificiais dos nuggets. Além disso, lançou sanduíches e iscas de frango preparados com o estilo do sul dos EUA, que são crocantes e feitos com farinha de rosca e soro de leite coalhado, de forma semelhante ao servido no Chick-fil-A.

A ideia agora é avançar com base nessa iniciativa e estabelecer o McDonald’s como um dos principais restaurantes de frango — e não apenas de hambúrgueres.

“Definitivamente, esta é uma era de transformação para o McDonald’s”, disse Jason Moser, analista da Motley Fool. “O frango faz parte disso.”

Há muito em jogo, especialmente porque os consumidores estão comendo mais frango do que nunca. No ano passado, consumiram em média 41 quilos, contra menos de 25 quilos de carne bovina, segundo estimativas do Departamento de Agricultura dos EUA. Ao mesmo tempo, a Tyson Foods e outras produtoras de frango estão investindo em novas plantas de processamento, apostando que essa proteína ganhará ainda mais importância na dieta dos americanos.

Carne vermelha

O frango tem fama de ser mais saudável, o que ajuda a impulsionar a tendência, disse Moser. Muitos americanos estão limitando a quantidade de carne vermelha consumida, por isso a oferta do McDonald’s, tradicionalmente focada no hambúrguer, pode perder relevância.

“Faria sentido criar um cardápio com mais frango”, disse.

A iniciativa “Better Chicken” pode envolver a venda de frango com sabor de frito à pressão, segundo a carta enviada aos franqueados. A técnica é conhecida por criar uma casca crocante e um interior suculento. Esta abordagem também é usada pela rede Chick-fil-A.

O McDonald’s, que tem sede em Oak Brook, Illinois, preferiu não comentar os detalhes da carta. Mas a adição de novos alimentos “é uma das muitas formas adotadas para transformar a experiência McDonald’s”, disse a porta-voz Terri Hickey, por e-mail. “Estamos comprometidos em gerar ainda mais entusiasmo com os principais itens do cardápio que nossos clientes adoram — inclusive dos produtos com frango.”

Chris Kempczinski, presidente do McDonald’s nos EUA, disse no ano passado que a empresa estava reavaliando seus produtos de hambúrguer e de frango em uma tentativa de melhorar a qualidade. A iniciativa inclui de tudo, “das proteínas que usamos aos equipamentos de nossas cozinhas e aos procedimentos de preparação”.