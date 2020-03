McDonald’s oferece curso online para pequenas empresas de alimentação

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, anuncia a iniciativa de apoio para micro e pequenas empresas do setor de alimentação no Brasil.

A medida é anunciada durante a pandemia de coronavírus, que leva diversos estabelecimentos a fecharem as portas.

Serão oferecidos cursos de formação gratuita e online divididos em três pilares: segurança alimentar, higiene e desenvolvimento sustentável.

“Decidimos compartilhar o nosso conhecimento com os pequenos estabelecimentos em um momento desafiador para todos”, diz Paulo Camargo, presidente da Arcos Dorados Brasil.

No Brasil, a companhia conta com um centro de formação, a Universidade do Hamburguer, que servirá como base para a iniciativa.

A empresa investe por ano cerca de 40 milhões de reais em treinamento para os seus funcionários.

Com início programado para dia 23 de março, os cursos terão vagas limitadas. As inscrições serão abertas em breve, por meio do site trilhas.info.

Poderão participar donos de pequenos estabelecimentos do setor e seus empregados.

Medidas do McDonald’s contra a COVID-19, novo coronavírus.

A companhia implementou um comitê focado em propor medidas para mitigar os efeitos do coronavírus. Entre as iniciativas está o home office ou licença remunerada para os funcionários que pertencem ao grupo de risco, em todos os setores, inclusive restaurantes.

Há a recomendação de trabalho remoto para todos os funcionários da sede administrativa; suspensão de viagens e reuniões presenciais.

Também é feito o reforço dos protocolos de higiene em todos os restaurantes da rede, como aumento na frequência da limpeza de equipamentos, totens de atendimento, portas, mesas e cadeiras; ampliação do número de dispensers de álcool em gel no restaurante; além da intensificação da comunicação interna com informações educativas sobre o tema.