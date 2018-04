McDonald’s apresenta lucro de US$ 1,38 bilhão no primeiro trimestre

Nova York – O McDonald’s reportou lucro líquido de US$ 1,38 bilhão (US$ 1,72 por ação) no primeiro trimestre de 2018, acima do resultado de um ano atrás, quando a empresa teve lucro de US$ 1,21 bilhão (US$ 1,47 por ação). O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,79, acima das expectativas da FactSet, que previa US$ 1,67.

Apesar do aumento do lucro, houve redução na receita, que caiu para US$ 5,14 bilhões, de US$ 5,68 bilhões. De acordo com o comunicado da empresa, a queda se deu por causa do projeto de refranquia.

Às 9h20, no pré-mercado em Nova York, a ação do McDonald’s subia 4,24%. Fonte: Dow Jones Newswires.