Mavala, de esmaltes suíços, passa a vender produtos na RaiaDrogasil

A marca suíça Mavala, conhecida por produtos de cuidado para unhas, estará mais visível à massa dos consumidores brasileiros em 2020. A importadora brasileira da marca, a Excellence, fechou uma parceria com a RaiaDrogasil e passou a distribuir os produtos dos suíços na rede de farmácias ao longo das últimas semanas.

Os itens estarão em 20 lojas da RaiaDrogasil na Grande São Paulo. A parceria deve levar a crescimento de 20% nas vendas da Mavala no Brasil neste ano, segundo projeção da Excellence. O objetivo é chegar a 70 pontos de venda na rede de farmácias até 2022, incluindo possivelmente locais em outras cidades e estados.

Fundada em 1959 na Suíça, a Mavala tem linhas de alto padrão voltadas a um público de maior renda, ou a quem busca soluções específicas para um problema nas unhas. Itens de cuidado para unhas giram entre 50 e mais de 100 reais o frasco, enquanto esmaltes começam na casa dos 20 reais o vidro de 5 ml e podem passar de 40 reais. Além da linha para unhas, carro-chefe da marca, a empresa vende também itens de cuidado com a pele.

A chegada à RaiaDrogasil, a maior rede de farmácias brasileira, é um dos maiores movimentos de diversificação na distribuição da Mavala desde que a marca começou a ser distribuída no Brasil, há 13 anos. Lucinda Nir, vice-presidente de Marketing e Comercial da Excellence, acredita que a presença nas farmácias torna a marca mais visível a quem não a conhecia. “Não é uma grande mudança de público: o cliente que a gente busca atingir não é diferente do público que já atingimos hoje. Mas, nas farmácias, novas pessoas podem ver e entender melhor os produtos”, diz.

A exibição nas farmácias foi pensada especialmente para ser didática: a prateleira reservada à Mavala na RaiaDrogasil traz, por exemplo, explicações sobre os itens, os componentes e a função de cada um.

Além da RaiaDrogasil, os produtos Mavala são vendidos atualmente em mais de 300 pontos de venda no Brasil. A distribuição é focada sobretudo em lojas especializadas em beleza e em produtos importados, como a rede americana Sephora.

Na internet, os produtos estão em parceiros como Americanas.com (da B2W) e Amazon, e em empresas especializadas em moda e beleza, como Dafiti, Beleza na Web (do Grupo Boticário) e Época Cosméticos (do Magazine Luiza). A Excellence também já havia feito outras parcerias com farmácias de menor escala, como a Drogaria Iguatemi e Drogaria Venancio.

Além da Mavala, a Excellence, que está no mercado há mais de 20 anos, importa outros rótulos de produtos de beleza e perfumes, como Etro, Mercedes-Benz Parfums, Animale Parfums, Amouage, Creed. São entre 750.000 e 800.000 produtos importados anualmente pela Excellence. A empresa não divulga o faturamento.

Doris Bobillier, presidente mundial da Mavala, vê potencial nas novas vendas em farmácias no Brasil. “Acreditamos que uma das chaves do sucesso nas farmácias serão os mostradores no ponto de venda, além dos consultores de beleza, para criar um contato próximo com os consumidores e fazê-los descobrir o universo Mavala”, disse em resposta a EXAME por e-mail.

A executiva, que esteve no Brasil em dezembro do ano passado para conversa com os parceiros da Excellence, acredita que não é um impeditivo o fato de os produtos importados da marca suíça serem mais caros do que a média da concorrência nacional. O portfólio da empresa não é testado em animais e é 100% vegano, o que, segundo Bobillier, apela cada vez mais para as consumidoras, além do fato de a Mavala ter linhas especializadas. “Nossas diferentes opções de tratamento nos permitem alcançar muitas mulheres, pois as unhas são como a pele, cada pessoa tem um tipo específico de problema e oferecemos essas soluções”, disse a executiva.

Para os próximos meses, um dos principais desafios da Mavala e da Excellence no Brasil será lançar a linha Mavala Swiss Skin Solution, de cuidados para a pele e que terá 21 produtos.

O Brasil é o segundo no ranking mundial de beleza, atrás dos Estados Unidos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. O setor movimentou 47,5 bilhões de reais no país em 2018, com previsão de crescimento de 14% entre 2018 e 2020.

A Mavala aposta que, dentro dessa fatia, há gente disposta a gastar cada vez mais para deixar as unhas perfeitas. “Acreditamos que temos muito espaço para crescer”, diz Bobillier.