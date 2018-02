Mastercard supera estimativas de lucro para o 4º tri

O lucro trimestral da Mastercard superou as estimativas nesta quinta-feira, impulsionado por um forte período de compras de final de ano, com as pessoas usando cartões de crédito e débito para valores maiores.

O crescimento da economia dos Estados Unidos no último trimestre também ajudou a segunda maior rede de pagamentos do mundo, que, como a maior rival Visa, em grande parte depende da saúde econômica e da disposição para gastar dos clientes para gerar receita de transações com cartões de crédito e débito.

Os gastos dos consumidores norte-americanos, que representam mais de dois terços da atividade econômica do país, aceleraram para uma taxa anualizada de 3,8 por cento no quarto trimestre, ritmo de crescimento mais rápido em três anos, com o aumento da renda familiar.

O lucro líquido da empresa caiu 76 por cento para 227 milhões de dólares, ou 0,21 dólar por ação, no trimestre encerrado em 31 de dezembro, já que a empresa registrou 981 milhões de dólares em despesas, principalmente referentes à reforma tributária dos EUA.

Excluindo itens extraordinários, a Mastercard lucrou 1,14 dólar por ação, superando a estimativa média de analistas de 1,12 dólar, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita líquida da empresa saltou 20,2 por cento para 3,31 bilhões de dólares.

As despesas operacionais totais aumentaram 28,5 por cento para 1,79 bilhão de dólares, principalmente devido à aquisição da processadora de pagamento Vocalink.

A Visa divulga seus resultados nesta quinta-feira após o fechamento dos mercados.