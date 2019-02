Mark Zuckerberg fica de fora da lista dos dez mais ricos do mundo

São Paulo – Não foi desta vez que Mark Zuckerberg passou a integrar o seleto time dos 10 mais ricos do mundo, embalado pelas esfuziantes expecatitvas em relação ao IPO do Facebook. Ainda assim, o jovem empresário de 27 anos subiu 17 posições no ranking da Forbes, ocupando o 35º lugar da lista com uma fortuna avaliada em 17,5 bilhões de dólares.

O patrimônio é exatamente o mesmo do ano passado. Mas em 2011, a bolada assegurou ao co-fundador e CEO do Facebook a 52º posição do ranking.

Daqui para frente, a expectativa é que Zuckerberg engorde a conta em alguns bilhões com a iminente abertura de capital do Facebook, prevista para maio. No registro do IPO, a empresa informou que ele é dono de 28,4% dos papéis da companhia – cerca de 534 milhões de ações.

O mercado espera que a operação levante cerca de 5 bilhões de dólares. Se a previsão for confirmada, a rede social seria avaliada em 100 bilhões de dólares. Empolgados com as perspectivas, os investidores já movimentam os papéis no mercado privado. Em fins de fevereiro, eles fizeram com que o valor da empresa ultrapassasse esse patamar, chegando a 103 bilhões de dólares.

Mais conservadora, a própria empresa estima em avaliação interna que suas ações valham 29,73 dólares. Por esse valor, a conta bancária de Zuckerberg seria aumentada em 16 bi.

O quanto a vultosa participação de Zuckerberg de fato vale permanece uma incógnita, já que as ações ainda não são negociadas publicamente. Mas enquanto o mercado aberto não crava um valor para exato para os papéis, o provável crescimento da fortuna do ex-estudante de Harvard ainda não foi levado em conta pela Forbes.

Salário de US$ 1

Apesar da maior parte da riqueza do jovem empresário estar ligada à sua participação acionária na rede, Zuckerberg também engordou o cofre de maneiras, digamos, mais convencionais. Em 2011, foram 483.000 dólares em salários, outros 220.500 em bônus e vantagens adicionais como viagens em jatos privados no valor de 783.000 dólares.

A partir de 2013, no entanto, o salário do executivo será reduzido à simbólica quantia de 1 dólar por ano. Nos documentos apresentados para o IPO, os diretores do Facebook também afirmaram que o estoque de ações do bilionário não deverá sofrer acréscimos daqui para frente pois já “é suficiente para alinhar seus interesses com o dos demais acionistas da companhia”.

Por uma diferença de apenas oito dias na data de nascimento, Mark Zuckerberg não é o jovem mais rico do mundo. Esse título pertence a seu amigo Dustin Moskovitz. Ligeiramente mais novo, ele é tradicionalmente conhecido como o “terceiro funcionário” da história do Facebook. Com iguais 27 anos, Moskovitz aparece no 314º lugar do ranking deste ano, com uma fortuna avaliada em 3,5 bilhões pela Forbes.