Mark Zuckerberg doa US$ 13,6 milhões para estudos sobre covid-19

Mark Zuckerberg, um dos criadores do Facebook, e sua esposa, Priscilla Chan, deram 13,6 milhões de dólares para iniciativas de estudo sobre o coronavírus na área da baía de São Francisco, na Califórnia. O valor financiará uma pesquisa de nove meses, feita em conjunto pelas universidades UC São Francisco, Stanford e pela Chan Zuckerberg Biohug, uma organização sem fins lucrativos de Chan e Zuckerberg que tem como objetivo curar, prevenir e gerenciar doenças no mundo todo.

A doação foi feita por meio da Chan Zuckerberg Initiative (CZI), companhia criada pelo casal, voltada para pesquisas sobre saúde, educação, ciência e energia. Dois estudos (iniciados no começo de maio) serão realizados pela parceria.

Um deles terá como base um questionário feito com a população da área a fim de descobrir como diminuir as taxas de transmissão da covid-19 no estado ao mesmo tempo em que o isolamento social é afrouxado e a economia reaberta. A Califórnia, estado mais populoso dos EUA, foi o primeiro no país a decretar quarentena para evitar a propagação do coronavírus. 46.500 casos foram confirmados no local e mais de mil pessoas morreram.

Já o segundo estudo terá os profissionais de saúde como foco e buscará entender como os anticorpos do vírus podem proteger as pessoas de possíveis casos de reinfecção. A ideia dele é, também, aumentar os mecanismos de proteção desses profissionais, que estão na linha de frente do tratamento da doença.

“Para reabrir a sociedade e manter os profissionais da área da saúde seguros, precisamos entender a epidemiologia da doença. Quanto da população está atualmente infectada pela covid-19? Quão prevalente é a transmissão assintomática? E como podemos usar essa informação para entender melhor quem poderá ainda estar sob risco no futuro? Não tem um atalho para responder essa pergunta — a resposta vai depender de testes, ‘retestes’ e de um questionário rigoroso sobre saúde pública”, afirmou Chan em um comunicado.

Até o momento, a CZI já doou um total de 56 milhões de dólares para combater a pandemia.

