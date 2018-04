Margens de lucro da IBM não atingem estimativas e ações caem

A IBM divulgou margens de lucro aquém das expectativas de Wall Street na terça-feira, em um sinal de que sua reinvenção está tomando tempo.

As ações da empresa de tecnologia caíram 6 por cento nos negócios após o fechamento do mercado, mesmo tendo registrado o segundo trimestre de crescimento da receita após uma série de quase seis anos de queda.

Nos últimos anos, a IBM mudou seu foco para negócios de maior margem, como computação em nuvem, segurança cibernética e análise de dados, para conter uma desaceleração em seus negócios de hardware e software, mas a mudança não está indo tão rápida quanto alguns acionistas esperavam.

Enquanto a receita e o lucro da IBM superaram as expectativas, a margem de lucro bruto ajustada da empresa caiu para 43,7 por cento, de 44,5 por cento um ano antes.

A empresa disse que o declínio na margem bruta deveu-se principalmente a encargos extraordinários “significativos”.

Em uma teleconferência com analistas, o vice-presidente financeiro da IBM, James Kavanaugh, disse que a empresa cortou custos e assumiu encargos de 610 milhões de dólares no primeiro trimestre, embora não tenha dado detalhes.

Este anúncio segue as expectativas de demissões, já que a IBM sob o comando da presidente-executiva Ginni Rometty tenta compensar o declínio de seus negócios herdados.

“As margens estavam bem abaixo das expectativas”, disse Lou Miscioscia, analista da Pivotal Research.

A empresa disse que recebeu um benefício fiscal de 810 milhões de dólares, devido a mudanças na lei tributária dos EUA.

A receita da IBM cresceu 5 por cento, para 19,07 bilhões de dólares no trimestre, com um crescimento de 65 por cento nas vendas de serviços de segurança. A receita com nuvem cresceu 25 por cento.

O lucro líquido caiu para 1,68 bilhão de dólares, ou 1,81 dólar por ação, no primeiro trimestre encerrado em 31 de março, ante 1,75 bilhão de dólares, ou 1,85 dólar por ação, um ano antes.

Excluindo itens, a empresa lucrou 2,45 dólares por ação, superando a estimativa média do analista de 2,42 dólares.

“Sentimo-nos muito confortáveis ​​ao entrarmos no segundo trimestre e no restante do ano em que podemos realmente avançar”, disse Kavanaugh.