Marfrig vende menos, mas fatura mais e reverte prejuízo no 3º trimestre

São Paulo — A empresa de alimentos Marfrig anunciou nesta segunda-feira (11) que teve lucro líquido de 100,4 milhões de reais no terceiro trimestre, ante prejuízo de 126 milhões de reais em igual etapa de 2018.

Porém, o resultado veio a abaixo da previsão média de analistas compilada pela Refinitiv, de lucro líquido de 211,5 milhões de reais para o trimestre.

Já o resultado operacional da Marfrig medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de 1,5 bilhão de reais, um aumento de 28,6% no comparativo anual e maior do que a previsão média de 1,35 bilhão de reais compilada pela Refinitiv. A margem Ebitda subiu 2,3 pontos percentuais, para 11,8%.

A receita líquida consolidada foi de 12,7 bilhões de reais, 3,6% maior do que um ano antes, com impulso do faturamento na América do Norte e maiores preços no mercado doméstico, o que ajudou a compensar a queda de 3% no volume total vendido.

A alavancagem medida pela relação dívida líquida/Ebitda, em dólares, foi de 2,43 vezes, redução de 0,26 vez em comparação ao trimestre anterior.

A última linha do resultado não foi melhor em parte devido ao resultado financeiro líquido, negativo em 665 milhões de reais, perda 65% maior do que no trimestre anterior, refletindo a alta do dólar.