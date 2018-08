Marfrig tem prejuízo líquido de R$582 mi no 2º tri

São Paulo – A Marfrig teve prejuízo líquido de 582 milhões de reais no segundo trimestre, ante prejuízo de 262 milhões de reais no mesmo período do ano anterior, em um resultado impactado pela adesão da empresa ao programa de renegociação da dívida do Funrural, informou a companhia na noite de terça-feira.

Sem considerar o impacto do Funrural, o prejuízo das operações continuadas do período foi de 175 milhões de reais, refletindo o impacto da alta do dólar sobre os juros da dívida e o alto patamar de despesa financeira, que a empresa espera reduzir após a finalização da venda da Keystone Foods, fornecedora norte-americana de frango para o McDonald’s.

“O processo de venda da Keystone seguiu avançando e, após recebimento das ofertas vinculantes, encontra-se na fase de negociação”, disse a empresa no comunicado de divulgação do resultado, sem fornecer mais detalhes sobre as negociações.

A empresa informou que foram inscritos débitos de cerca de 1,1 bilhão de reais relacionados ao Funrural, sendo que o impacto final registrado na linha de outras receitas e despesas foi de 616 milhões de reais.

No início de junho a empresa informou a conclusão da aquisição do controle da processadora de carne norte-americana National Beef, apresentando assim dados proforma para o segundo trimestre, além dos números das operações continuadas. Na base proforma, o prejuízo foi de 451 milhões no período.

De abril a junho, a receita líquida proforma da Marfrig somou 9,9 bilhões de reais, um avanço de 21 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento foi impulsionado por um maior volume de vendas e pela valorização do dólar frente ao real, que compensou a queda no preço médio de vendas.

O custo dos produtos vendidos proforma no período subiu 16 por cento em relação ao segundo trimestre do ano passado, para 8,6 bilhões de reais.

O desempenho operacional das operações continuadas da Marfrig no segundo trimestre medido por lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 461 milhões de reais entre abril e junho, alta de 199 por cento em relação ao Ebitda ajustado de 154 milhões de reais no mesmo período do ano passado.

Já o Ebitda ajustado proforma somou 918 milhões de reais, uma alta de 87 por cento na comparação anual, com margem de 9,2 por cento.

A dívida líquida da Marfrig no segundo trimestre somou 16,27 bilhões de reais, abaixo do endividamento líquido de 22,52 bilhões de reais um ano antes. O nível de alavancagem medido pela dívida líquida sobre o Ebitda ajustado proforma encerrou o semestre em 4,2 vezes.

O fluxo de caixa livre das operações continuadas da Marfrig ficou negativo em 4,225 bilhões de reais no segundo trimestre, sendo que excluindo o valor da aquisição do controle da National Beef, o fluxo de caixa ficou negativo em 568 milhões de reais no período.