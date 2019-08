Marfrig reverte prejuízo, tem lucro no 2º trimestre e mantém previsões

São Paulo – A Marfrig reverteu no segundo trimestre prejuízo de quase 600 milhões de reais sofrido um ano antes, obtendo um terceiro lucro trimestral consecutivo apoiada em melhor desempenho operacional, apesar de interrupção de 10 dias em exportações do Brasil para a China no período.

A companhia, maior produtora de hambúrgueres do mundo, teve lucro líquido de 86,5 milhões de reais no segundo trimestre, ante média de previsões de analistas de 134,8 milhões de reais segundo dados da Refinitiv.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 1,11 bilhão de reais, alta de cerca de 13 por cento no comparativo anual. Analistas, em média, esperavam 1,04 bilhão de reais para esta linha.

“Os resultados acumulados no primeiro semestre de 2019 e a tendência positiva esperada para o próximo semestre nos fazem reiterar o guidance divulgado no primeiro trimestre”, afirmou a Marfrig no balanço.

A empresa espera ter este ano receita líquida entre 47 bilhões a 49 bilhões de reais. No segundo trimestre, o faturamento somou 12,2 bilhões de reais, alta de quase 10 por cento sobre um ano antes.

A empresa terminou o primeiro semestre com uma relação de dívida líquida sobre Ebitda ajustado de 2,65 vezes, redução de 0,11 vez sobre os três primeiros meses do ano.