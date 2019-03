Marfrig lança e-commerce voltado ao Food Service e pequeno varejo

São Paulo – A Marfrig Global Foods lançou, nesta terça-feira, 12, uma plataforma de vendas pela internet no formato e-commerce para B2B. Segundo a companhia, clientes do segmento de food service e pequeno varejo poderão fazer a compra direta de produtos do portfólio da Marfrig, com sistema de pagamentos via cartão de crédito.

O lançamento foi realizado durante a feira internacional de alimentos e bebidas Anufood Brasil, em São Paulo.

“A companhia acredita nessa nova plataforma de vendas como um importante canal de atendimento ao nosso cliente”, afirma em nota o diretor de Food Service da Marfrig, Marcelo Proença.