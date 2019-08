Marfrig faz acordo com empresa americana para produzir hambúrguer vegetal

São Paulo — A Marfrig, maior produtora de hambúrguer do mundo, anunciou nesta terça-feira acordo com a norte-americana Archer Daniels Midland para produzir e comercializar produtos de proteína vegetal no Brasil.

A ADM, uma trader de grãos, será responsável por fornecimento da matéria-prima usada no desenvolvimento dos produtos de base vegetal. A Marfrig vai produzir, distribuir e vender os produtos para restaurantes e redes de varejo.

“Juntas, Marfrig e ADM produzirão um hambúrguer 100% vegetal com sabor e textura similares aos da carne”, diz Eduardo Miron, presidente-executivo da Marfrig, em comunicado à imprensa. “O hambúrguer vegetal vem para complementar o portfólio de produtos da Marfrig e atender todos os canais de mercado nos quais atuamos”, acrescentou.

As companhias terão como rival no país a Seara, do grupo JBS, que iniciou recentemente a oferta de hambúrguer de carne vegetal em redes de varejo, além de empresas como Superbom e Fazenda Futuro.