Marfrig amplia portfólio de alimentos prontos

São Paulo – A empresa de alimentos e processadora de carne Marfrig está ampliando seu portfólio de produtos prontos de olho em uma maior participação de mercado, afirmou a companhia nesta segunda-feira.

A partir da unidade de Pampeano, no Rio Grande do Sul, a empresa de alimentos passará a produzir e comercializar molhos prontos para carne em parceria com a Nestlé Professional e produtos à base de arroz em “pouches” (saquinhos) e latas.

A iniciativa deve elevar o faturamento da operação de industrializados em 3,3 milhões de reais.

A Marfrig estima vender mensalmente 100 toneladas de arroz processado e 100 toneladas de molhos, que também serão exportados, inicialmente para Europa, América do Norte e Caribe. No Brasil, os itens estarão disponíveis neste primeiro semestre.

A companhia investiu 4 milhões de reais no projeto.

A Marfrig disse que está avaliando outras oportunidades na área de produtos prontos, mas que, até o momento, não há nada em andamento além dos molhos e arroz processado.