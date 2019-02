Marcelo Gasparino vai para o Conselho da Eletrobras

Rio de Janeiro – A Eletrobras aprovou Marcelo Gasparino como o novo representante dos acionistas minoritários no Conselho de Administração da empresa no lugar de Luiz Alquéres, que deixou o cargo no mês passado com o argumento de que possui interesses contrários aos da Eletrobras no debate sobre a adesão à Medida Provisória 579.

Durante a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que é realizada nesta segunda-feira na sede da empresa, em Brasília, os acionistas pediram também que, no conselho de administração da empresa, seja incluído mais um representante, dos acionistas preferencialistas.

A reivindicação foi incluída em ata e será avaliada em outra reunião.