Marathon compra Andeavor por US$23 bilhões

A Marathon Petroleum Corp anunciou nesta segunda-feira que comprará a rival Andeavor por mais de 23 bilhões de dólares, formando uma companhia que vai ultrapassar a Valero Energy Corp. como a maior refinaria independente dos Estados Unidos em capacidade.

Os campos de óleo de xisto elevaram a produção de petróleo dos EUA a níveis recordes, e especialistas do setor argumentam que as operações que têm capacidade de refinar petróleo bruto leve, como a Andeavor, estarão melhor posicionadas para aproveitar o forte crescimento.

A Andeavor também administra refinarias no Alasca, Califórnia, Minnesota, Novo México, Dakota do Norte, Texas, Utah e Washington, o que deve complementar as operações da Marathon em grande parte do Centro-Oeste e da Costa do Golfo dos EUA.

A transação em dinheiro e ações avalia a Andeavor, anteriormente conhecida como Tesoro, em cerca de 152 dólares por ação, um prêmio de cerca de 24 por cento sobre o preço de fechamento na bolsa na sexta-feira. Nesta segunda-feira, as ações da Andeavor operavam em alta superior a 13 por cento na bolsa de Nova York.

A diretoria da Marathon também aprovou uma recompra adicional de 5 bilhões de dólares em ações, mas seus papéis recuavam mais de 6 por cento.

Incluindo a dívida da Andeavor, a Marathon está pagando 35,6 bilhões de dólares para deter 66 por cento de uma companhia combinada que terá a capacidade de processar cerca de 3,1 milhões de barris por dia junto com uma grande rede de postos de gasolina e oleodutos e gasodutos.

O presidente-executivo da Marathon, Gary Heminger, que supervisionou um aumento de 20 por cento no lucro líquido no primeiro trimestre, administrará a companhia combinada, com um cargo sênior para o executivo-chefe da Andeavor, Gregory Goff.

“Cada um dos nossos segmentos operacionais é fortalecido por meio dessa transação”, disse Heminger em comunicado.

“Ela diversifica geograficamente nosso portfólio de refino em mercados atraentes… Aumenta nossa presença midstream na bacia do Permiano e cria um portfólio de varejo e marketing em todo o país”, acrescentou.

O acordo deve ser fechado no segundo semestre deste ano.