MAP Linhas Aéreas suspende todas as operações por coronavírus

A companhia aérea MAP suspendeu hoje, 18, todos os seus voos temporariamente. A paralisação irá até domingo, dia 22, por causa da redução nas demandas devido à pandemia do novo coronavírus.

A interrupção envolve todas as operações regulares da companhia, não apenas as rotas na Região Norte como também nas cidades operadas no Sudeste, principalmente no Aeroporto de Congonhas.

“Estamos passando por uma queda acentuada na demanda pelo transporte aéreo, com a redução da venda de passagens e o aumento nos pedidos de cancelamento e no-show dos passageiros nos aeroportos”, escreveu a empresa em comunicado.

Durante a paralisação, a empresa deverá manter apenas as operações de um contrato de fretamento operado no Norte do Brasil. A companhia aérea atende 17 destinos no país.

Para os passageiros que tiveram seus voos cancelados, a MAP diz que irá facilitar a remarcação para qualquer data futura ou mesmo postergando o crédito para uso em viagens futuras. Esses passageiros serão contatados pela empresa.

A MAP foi adquirida em agosto do ano passado pela Passaredo, que entrou com força no aeroporto mais movimentado do país, o de Congonhas, em São Paulo, com a compra e a distribuição de direitos de pouso e decolagem da Avianca Brasil. Juntas, as duas companhias aéreas são responsáveis por menos de 0,5% do mercado de aviação no país.

Crise no setor

A MAP não foi a única a ver uma queda acentuada nas operações em resposta ao coronavírus. Ontem a Gol cancelou todos os voos internacionais para “garantir a segurança de clientes e colaboradores” e “adequar as operações ao novo cenário da demanda por transporte aéreo”, segundo o comunicado à imprensa.

A Latam realizou um corte de 70% em toda a sua operação. A Azul anunciou redução de sua capacidade consolidada de 20% a 25% no mês de março, e entre 35% e 50% em abril e meses seguintes, até que a situação se normalize.

A companhia aérea também suspendeu todos os voos internacionais, exceto os que partem de Campinas, no interior paulista. A aérea também anunciou a suspensão de voos para Bariloche, na Argentina, e para dez cidades brasileiras.

As companhias aéreas negociam com os ministérios de Infraestrutura e Economia uma linha de crédito para capital de giro, postergação do recolhimento de impostos e regras diferenciadas para a devolução de passagens aos consumidores.