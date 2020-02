Manter o consumidor engajado é fundamental para o negócio

A relação cliente-empresa é essencial para os negócios. Manter uma interação mais próxima possível do público, cada vez mais exigente, ajuda a alcançar melhores resultados. Os dados comprovam: estudo da consultoria Bain & Company apontou que, se houver um aumento de 5% na retenção e fidelização de clientes, as vendas podem crescer de 25% a 95%.

Mas, mais do que ampliar o volume vendido, a experiência do consumidor é fundamental para a reputação das empresas. Segundo pesquisa realizada pela Opinion Box, 71% dos brasileiros recomendam uma marca para amigos e familiares quando ficam satisfeitos. O cliente, além de comprador, torna-se “porta-voz” da companhia.

Corporações como Apple, Netflix e Google, por exemplo, possuem um público extremamente engajado. Não à toa, estão no topo da lista da última edição de “As Empresas mais Inovadoras no Relacionamento com o Cliente”, divulgada pela DOM Strategy Partners. Nela, foram analisados produtos e serviços, interatividade no ponto de contato com o cliente, interação online, modelos de atendimento e experiência de consumo.

Preparado para o mercado

Pensando nessa tendência e nos profissionais que estão procurando aprender ou aprimorar os conhecimentos nessa área, o Senac acaba de lançar o curso de pós-graduação em Gestão do Relacionamento com o Cliente. “O curso possibilita que o profissional tenha condições de gerir o relacionamento com o cliente por meio da proposição de soluções criativas alinhadas com as estratégias de marketing das organizações, para captar, manter e fidelizar o cliente”, conta Claudia Cristina Moreira de Souza, coordenadora do curso no Senac.

Na estrutura curricular, há aulas de marketing, gestão da jornada de experiência do cliente, marketing de relacionamento e fidelização de clientes, tecnologias emergentes no ambiente digital, gestão de dados e curadoria, competências e gestão de pessoas, empreendedorismo e modelos de negócios, entre outras disciplinas.

Ao cursar essa especialização, o aluno poderá atuar em áreas de atendimento e relacionamento com clientes, de pequenas, médias e grandes empresas que tenham, ou não, o apoio de recursos de tecnologia para a gestão da carteira de clientes. “O profissional estará preparado também para empreender um novo negócio que ofereça consultoria para gestão de clientes, como a criação de programas de relacionamento e fidelização, diagnóstico de recursos de tecnologia e instrumentos para o atendimento de clientes”, completa Claudia.

Processo de ingresso

As inscrições para a pós-graduação em Gestão do Relacionamento com o Cliente vão até dia 28 de fevereiro. O curso presencial está disponível no campus de Campos do Jordão. Também há oferta no formato a distância. Para mais informações, acesse: https://www.sp.senac.br/posgraduacao.