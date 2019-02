Manguinhos fecha parceria com Astra Oil

São Paulo – A refinaria de petróleo de Manguinhos celebrou um memorando de entendimentos com a Astra Oil Trading, companhia norte-americana atuante no mercado de petróleo e derivados.

O acordo tem como objetivo o estudo de parceira e/ou associação para produção de biodiesel, armazenagem de granéis líquidos no parque de tanques da refinaria (interligado ao porto do Rio de Janeiro via pipeline) visando a importação e exportação de etanol, assim como a operação de uma estação de tratamento de óleo cru produzido por terceiros em áreas do pré-sal ou em águas profundas.

As empresas vão analisar a melhor forma de associação. Há a possibilidade de criação de uma ou mais empresas novas e independentes, destinadas ao armazenamento de líquidos a granel (petroquímicos, combustíveis e/ou bicombustíveis), ao tratamento de petróleos crus produzidos por terceiros e a produção e comercialização de bicombustíveis, segundo a refinaria.

Os ativos na planta da refinaria de Manguinhos englobam a capacidade de armazenagem existente de 210.000 metros quadrados, dessalgação de petróleos crus, tratamento de efluentes, sua planta de biodiesel e seu quadro de bóias e pipeline existentes, que interligam os tanques de armazenamento de líquidos da refinaria de Manguinhos à Baía de Guanabara.

A Astra Oil atua no mercado de petróleo e derivados há mais de 60 anos. Os principais ativos da empresa são o refino, armazenagem, distribuição e comercialização de petróleos crus, derivados de petróleo e gás natural, com presença na América do Norte, Europa, África, América Latina e China.