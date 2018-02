Mais um resultado positivo para a Vale

A mineradora Vale publica seus resultados trimestrais e anuais nesta terça-feira e deve voltar a apresentar bons números. A expectativa é de uma receita de 9,1 bilhões de dólares no último trimestre, enquanto o lucro deve ser de 1,58 bilhão de dólares — 200% acima dos 525 milhões de dólares do mesmo período de 2016.

No total de 2017, o lucro deve ser 45% maior que o de 2016, totalizando 5,8 bilhões de dólares, em um reflexo da melhora econômica e do preço do minério.

O balanço vem um ano após os principais acionistas proporem tornar a mineradora em uma empresa de capital pulverizado e com melhor padrão de governança.

A proposta culminou na migração da Vale para o Novo Mercado. Como parte do acordo dos acionistas, terminou no início deste mês o período de restrição à venda (lock up) de cerca de 16% das ações da mineradora.

Esses papéis estão nas mãos dos fundos de pensão Previ, Petros e Funcef, da Bradespar, do BNDESpar, braço de investimentos do BNDES, e do banco Mitsui. Por enquanto, a companhia segue sem pressão de suas cotações. Só neste começo de ano, as ações a mineradora já subiram 17,7%.

A expectativa de retomada da economia global e da demanda por minério de ferro tem levado analistas a recomendar a compra de ações da Vale. Os resultados desta terça-feira podem indicar mais um motivo para a mineradora continuar subindo na bolsa brasileira.