Magnesita vende negócios de tijolos na Alemanha para a Intocast

São Paulo – A Magnesita informou nesta sexta-feira, 1º de dezembro, em fato relevante, que concluiu a venda de sua unidade de produção e fornecimento de tijolos de magnésia-carbono produzidos em Oberhausen, na Alemanha, para a Intocast AG, por 20,3 milhões de euros.

A conclusão da operação estava condicionada, entre outras condições, à aprovação do comprador pela Comissão Europeia, que já foi obtida.

Do total, 19 milhões de euros serão pagos na conclusão e 1,3 milhão de euros, no segundo aniversário da data de encerramento.

A alienação do ativo foi iniciada depois que a Comissão Europeia aprovou a combinação entre a RHI AG e a Magnesita Refratários desde que houvesse a venda de todo o negócio de dolomita da RHI AG (incluindo produção e venda) no Espaço Econômico Europeu, que contempla as fábricas de Marone, Itália e Lugones, Espanha; e a operação de produção, venda e atividades relacionadas a tijolos de magnésia-carbono da Magnesita no EEA, concentrados na fábrica de Oberhausen, Alemanha.