Magliano Invest e Guide Investimentos fecham acordo operacional

São Paulo – A Magliano Invest informa que fechou acordo operacional com a Guide Investimentos, para o atendimento das contas de clientes pessoas físicas. A partir de agora, clientes da corretora vão contar com a plataforma da Guide. A Magliano contou com o apoio e serviço da Pulsar Invest para o fechamento do acordo.

Em nota, o presidente da Magliano, Raymundo Magliano Neto, destaca que a corretora tem atualmente R$ 4 bilhões em administração e custódia. “Escolhemos a Guide porque eles seguem a mesma filosofia da Magliano, que é cuidar do dinheiro do cliente com foco no longo prazo. Queremos que o investidor faça as melhores escolhas para o seu patrimônio e os fundos e produtos da Guide vão contribuir nesse sentido”, afirma.

O executivo destaca ainda que o ingresso do grupo Fosun no controle da Guide agregará mais valor ao acordo. A compra de 70% da Guide pelo grupo chinês por cerca de R$ 415 milhões foi anunciada em setembro do ano passado e sua conclusão está sujeita à aprovação das autoridades brasileiras.

Segundo Magliano Neto, os clientes que desejarem continuarão contando com o atendimento e suporte da Magliano, inclusive com a área de análise fundamentalista, que acaba de trazer Sérgio Goldman, profissional com mais de 25 anos de experiência em mercado de capitais e avaliação de empresas.

A Guide, lembra a Magliano, tem passado por uma reformulação desde 2013 e conta com uma base de 62 mil clientes. Em nota, o diretor presidente da Guide, Alexandre Atherino, destaca que esse acordo vem para reforçar a estratégia de expansão e o fortalecimento da marca.